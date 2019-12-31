ردة فعل أحمد الفيشاوي بعد نشر ابنته صورة عارية لها (فيديو+ صورة)

تجاهل الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، الضجة التي أثيرت حول الصورة التي نشرتها ابنته لينا، وهي عارية في مرحلة الطفولة.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو جديدا على صفحته في تطبيق "انستغرام" أثار جدلا خاصة أن الفيشاوي ظهر فيه مرتديا نظارة نسائية وحلقا في أذنه، بينما كان يغني في سيارته.

وعلق على الفيديو: "شغل قديم"، في إشارة إلى أن الأغنية التي سبق أن أداها في فيلمه "ورقة شفرة" مع الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد.

وتلقت لينا ابنة أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الأبنة صورة عارية من طفولتها، تعود إلى عام 2013.

ونشرت لينا صورتها المثيرة للجدل عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، حيث ظهرت فيها عارية من الأعلى، وأخفت صدرها بشعرها، في حين تركت تعليقا يعبر عن رغبتها في العيش بحرية دون قيود.

وكتبت: "ليبرالية دائما في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم".

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت قبل نحو شهرين حكما واجب النفاذ بحبس أحمد الفيشاوي لمدة شهر لامتناعه عن سداد نفقة ابنته.

المصدر: RT