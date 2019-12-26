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الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية تتولى تنظيم رحلات سياحية إلى سوريا

الثقافة والفن

الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية تتولى تنظيم رحلات سياحية إلى سوريا
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صورة أرشيفية
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تولت الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الامبراطورية تنظيم رحلات سياحية للحجاج المسيحيين الأرثوذكس الروس إلى المقدسات المسيحية في سوريا.

أعلن ذلك رئيس الجمعية، سيرغي ستيباشين، في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية حيث قال إن الجمعية تخطط لأن تشمل الرحلة السياحية الدينية معلولا ووسط دمشق  وحمص وحلب".

الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية تتولى تنظيم رحلات سياحية إلى سوريا
Sputnik Evgeny Odinokov
سيرغي ستيباشين

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وأوضح ستيباشين أن الأوضاع في تلك المواقع هادئة ويمكن أن يشعر الحجاج هناك بالأمان ، مضيفا أن مركز "الأرض المقدسة" للحجاج الأرثوذكس تولى تسجيل كل من يرغب في القيام برحلة سياحية دينية إلى المقدسات المسيحية السورية.

يذكر أن الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الامبراطورية هي أقدم المنظمات غير الحكومية الروسية وتم تأسيسها عام 1882  بمرسوم أصدره الامبراطور الروسي الأكسندر الثالث وذلك بغية مساعدة  الحجاج الأرثوذكس والإسهام في التعاون مع شعوب منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: فيستي

 

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