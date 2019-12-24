مصر.. "أبلة فاهيتا" المثيرة للجدل تعود مجددا

أعلنت شبكة Netflix الشهيرة عن انضمام شخصية "أبلة فاهيتا" المعروفة بتقديم البرامج الساخرة إليها، وذلك بعد انقطاع البرنامج لفترة طويلة على قناة "CBC" المصرية.

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ونشرت الدمية الشهيرة عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" صورة لها تحت شعار Netflix، قائلة "يوه خبطت في القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع".

يشار إلى أن "أبلة فاهيتا"، ظهرت لأول مرة في مصر عام 2010 في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على موقع "يوتيوب" خاصة بها، تتضمن فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى روت قصة حياتها.

كما تعاون معها الموزع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية "ما يستهلوشي"، وبعد ذلك ظهرت فاهيتا على قناة "CBC" في برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذي استمر لمدة 6 مواسم على مدار 4 سنوات ثم انقطع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية