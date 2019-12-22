التونسي مهدي عياشي يفوز بلقب أحلى صوت في ''ذا فويس'' (فيديو)

توج الفنان التونسي مهدي عياشي بلقب أحلى صوت في مسابقة ''ذو فويس'' بالعربي في نسختها الخامسة بعد العرض النهائي الذي بث على شبكة قنوات "أم بي سي" يوم السبت 21 ديسمبر.

ومهدي عياشي من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، تنافس مع رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد وإيمان عبد الغني من فريق الفنانة أحلام، وفهد مفتخر من فريق الفنان محمد حماقي.

وأدى عياشي أغنية للقيصر كاظم الساهر ''مدرسة الحب''، كما أبدع في أداء الأغنية التونسية ''زوز صبايا'' ليهدي بعدها أول لقب لتونس في هذه المسابقة.

جدير بالذكر أن الفنان الفائز حصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور العربي عن طريق الرسائل القصيرة (sms).

وبإحرازه لقب "أحلى صوت" سيتحصل عياشي على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع شركة "يونيفارسال العالمية للموسيقى"، إلى جانب عقد تسجيل أغنية منفردة مع شركتي "سوني" وريكوردز".

المصدر: RT + وكالات