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الفنان سعد المجرد لوالدته عبر إنستغرام: "ياحبيبتي ياعمري يا كل شيء"

الثقافة والفن

الفنان سعد المجرد لوالدته عبر إنستغرام:
إنستغرام\
الفنان المغربي، سعد المجرد
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نشر الفنان المغربي، سعد المجرد، صورة قديمة له مع والدته احتفالا بعيد ميلادها، متمنيا لها العمر المديد والصحة.

وكتب المجرد في منشور عبر حسابه في "إنستغرام" مرفقا بصورة قديمة تجمعه مع والدته، "أمي .. حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، بإسمي وبإسم أخي علي أقول لكِ كل عام و أنت بألف خير".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي 

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