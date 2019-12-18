الفنان سعد المجرد لوالدته عبر إنستغرام: "ياحبيبتي ياعمري يا كل شيء"
نشر الفنان المغربي، سعد المجرد، صورة قديمة له مع والدته احتفالا بعيد ميلادها، متمنيا لها العمر المديد والصحة.
وكتب المجرد في منشور عبر حسابه في "إنستغرام" مرفقا بصورة قديمة تجمعه مع والدته، "أمي .. حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، بإسمي وبإسم أخي علي أقول لكِ كل عام و أنت بألف خير".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ماما حبيبتي يا عمري يا كل شيء في حياتي، بإسمي و بإسم أخي علي أقول لكِ كل عام و أنتِ بألف خير ، سنة سعيدة يا أطيب قلب في الدنيا ، الله يخليك لينا ميمتي و يقدرنا بش نفرحوك ديما ان شاء الله و رآه دبا تزيان يا ميمتي ❤️ #dabatzian #الله_ينصر_سيدنا #saadlamjarred1 #love_my_fans_forever_and_ever #HAPPY__BIRTHDAY_MAMA
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي