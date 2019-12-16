إزاحة الستار عن تمثال الشاعر الفارسي رودكي في جامعة موسكو

يشهد متحف الاستشراق في جامعة موسكو الحكومية الاثنين 16 ديسمبر الجاري مراسم إزاحة الستار عن التمثال النصفي لرائد الشعر الفارسي والطاجيكي أبو عبد لله جعفر بن محمد رودكي.

ويشارك في مراسم إزاحة الستار عن تمثال الشاعر رئيس جامعة موسكو والأكاديمي فلاديمير سادوفنيتشي وسفراء إيران وطاجيكستان وأفغانستان في روسيا.

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وكان السفير الإيراني المفوض وفوق العادة في روسيا مهدي سنائي قد أهدى تمثال الشاعر النصفي للجامعة موسكو بمناسبة انتهاء بعثته في روسيا.

يذكر أن الشاعر عبد لله جعفر بن محمد رودكي (858-940 م.) هو مؤسس الأدب الإيراني والطاجيكي باللغة الفارسية المعاصرة التي شكلت أساسا للغات دول إيران وطاجيكستان وأفغانستان.

أما متحف الاستشراق في جامعة موسكو فتم استحداثه عام 2015 في معهد بلدان آسيا وإفريقيا التابع لجامعة موسكو الحكومية. وتحفظ في المتحف مخطوطات علماء الاستشراق والحضارات الإفريقية الذين لديهم دور بارز في تطوير علم الاستشراق العالمي.

المصدر: RT