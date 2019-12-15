مصر.. رحيل "رجل الفوازير" الأول بالوطن العربي

توفي الفنان المصري، حسن عفيفي، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض دام شهرين بأحد المستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفسية، عصر اليوم الأحد، فيما لم يحدد موعد العزاء بعد.

ولقب عفيفي برجل الفوازير الأول بالوطن العربي، وصانع البهجة، حيث اشتهر بخفة ظله من خلال الأعمال التي قدمها بفوازير رمضان، من خلال استعراضاته المميزة.

بدأ عفيفي حياته راقصا في فرقة رضا، وشارك في عدد من الأفلام منها "غرام في الكرنك" و"إجازة نصف السنة" و"فتاة الاستعراض".

وبعد اعتزاله الرقص، أصبح مصمما لاستعراضات فوازير نيللي وشيريهان بالإضافة إلى فوازير "فطوطة" لسمير غانم، كما صمم عفيفي الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحي.

وتزوج حسن عفيفي من الفنانة هناء الشوربجي التي التقى بها في فرقة رضا للفنون الشعبية، وجمعتهما قصة حب انتهت بالزواج.

المصدر: وكالات