وفاة المخرج المصري محسن حلمي بعد صراع مع المرض

توفي المخرج المسرحي المصري محسن حلمي صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشيع جنازته من مسجد السيدة نفيسة، حسبما أعلنت زوجته الفنانة سلوي محمد علي.

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وقام الفنان الراحل بإخراج العديد من المسرحيات، على مدار مشواره الفني، منها "فيما يبدو سرقوا عبده، عريس لبنت السلطان، حلو وكداب، وأولاد ثريا".

وتعتبر مسرحية "ليلة من ألف ليلة" آخر أعماله المسرحية، حيث استمر العرض لمدة 26 ليلة على خشبة مسرح الجمهورية، ببصمة المخرج محسن حلمي، الذي عاد وتعاون مع النجم يحيى الفخراني في تقديم نفس العرض على خشبة المسرح القومي، محققا إيرادات تزيد على مليون جنيه.

المصدر: الوطن