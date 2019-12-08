فنان يلتهم "عملا فنيا" بيع بـ120 ألف دولار!

أكل الفنان التشكيلي الأمريكي ديفيد داتونا، النسخة الرابعة من "عمل فني"، هو عبارة عن إصبع موز مثبت على جدار بشريط لاصق، يعود للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.

وشارك داتونا مقطع فيديو في حسابه على "إنستغرام" تحت عنون "الفنان الجائع"، حيث يظهر وهو يتجه إلى الموزة المعروضة في معرض "آرت بازل ميامي" بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن ينتزعها من على الجدار الذي كانت معروضة عليه ويلتهمها، وسط استغراب الحضور.

وكتب داتونا على "إنستغرام": "أحب عمل (الفنان الإيطالي) موريتسيو كاتيلان الفني... إنه لذيذ جدا".

وكان معرض "بيروتين" للفن في فلوريدا قد باع أول أمس الجمعة، ثلاث نسخ من العمل الفني "الموزة" مقابل 120 ألف دولار، ما أثار ضجة وجدلا في عالم الفن.

جدير بالذكر أن هذا العمل "الفني" هو جزء من مجموعة فنية للنحات الإيطالي كاتيلان، صاحب تصميم المرحاض الذهبي الذي سرق في بريطانيا من أحد المعارض بواقعة شهيرة.

المصدر: "إنستغرام" + وكالات