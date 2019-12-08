عازف بيانو فلسطيني يعزف في أكبر قاعات موسكو

يستضيف"الأوركسترا الفيلهارموني الوطني الروسي" مساء اليوم عازف البيانو الفلسطيني الإسرائيلي سليم عبود أشقر، ضمن أولى احتفالياته بمرور 250 عاما على مولد لودفيغ فان بيتهوفن عام 2020.

وسيعزف أشقر عملي كونشيرتو للبيانو والأوركسترا الثالث والرابع لبيتهوفن مصنف 37 في سلم دو الصغير، ومصنف 58 في سلم صول الكبير على التوالي، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو، فلاديمير سبيفاكوف، القائد الأساسي للأوركسترا الروسي الشهير، وذلك بالقاعة الكبرى "قاعة سفيتلانوف" لـ "بيت الموسيقى" وسط العاصمة الروسية.

وجاء اختيار سبيفاكوف للعازف سليم عبود أشقر خصيصا للمشاركته في هذه المناسبة الفنية المهمة لرؤيته الخاصة والمتفردة لأعمال بيتهوفن، حيث درس بالمدرسة العليا للموسيقى في هانوفر بألمانيا، وله عدد كبير من التسجيلات لجميع سوناتات بيتهوفن، وعزفه في مناسبات كثيرة بين حفلات وتسجيلات.

وسليم عبود أشقر من مواليد الناصرة، أنهى دراسته الثانوية بمدرسة الموهوبين في مدينة القدس، ثم تابع دراسته بالأكاديمية الملكية في لندن، والتحق بالمدرسة العليا في هانوفر.

قدم أشقر حفلاته في أعرق قاعات الموسيقى الكلاسيكية في العالم، نذكر منها: ألبرت هول (لندن، كارنيغي هول (نيويورك)، لاسكالا (ميلانو)، غيفاندهاوس (لايبتسيغ)، مسرح المارينسكي (بطرسبورغ)، كونسيرت غيباو (أمستردام)، كما صاحبه أبرز الأوركسترات العالمية، وعزف بمصاحبة قادة مثل: ريكاردو شايي، دانييل بارينبويم، زوبين ميتا، ريكاردو موتي وغيرهم.



المصدر: RT