"بعد 30 سنة".. معرض لفنان روسي في مصر

يفتتح مستشار السفارة الروسية ومدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أليكسي تيفانيان، والفنان التشكيلي المصري البارز، أحمد نوار، معرضا تشكيليا لأعمال الفنان الروسي دميتري أفيريانوف.

وسيفتتح المعرض بعنوان "بعد 30 سنة"، يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة المعارض الكبرى في المركز الثقافي الروسي بالدقي.

وسيضم المعرض 30 لوحة مرسومة بالألوان الزيتية والمائية وتقنية تمبرا، تتناول مشاهد للبحر والطبيعة الساحرة في مصر وروسيا، ومشاهد من الطبيعة بمدينة الفيوم، وأيضا مشاهد تاريخية من مصر في العصور المختلفة حيث تأثر الفنان بالاحتفالات الشعبية المصرية وطقوس الفلاحين المصريين والعصر البطلمي ورحلة العائلة المقدسة.

و الفنان دميتري أفيريانوف، الذي رسم لوحات هذا المعرض هو عضو اتحاد الفنانين التشكيليين الروس، ومصمم معماري وخريج أكاديمية الفنون في بطرسبورغ.

وكانت آخر زياراته الى مصر منذ 30 عاما عندما نظم له المركز الثقافي الروسي معرضا، وبقي أمل العودة لديه طيلة هذه المدة.

RT

وفي تعليق على عودته إلى مصر قال الفنان إن:" تأثير الزيارة الأولى ظل قوياً بداخلي طوال 30 عاما، ولازلت أذكر بهجة الحياة والبساطة والطيبة لدى الناس ودفء المصريين، والدهشة التي عشتها في أحضان الحضارة المصرية، فقد منحتني شمس مصر الدفء الذى لم ينطفئ طوال هذا الزمن، فكان قراري بعد العودة الى بطرسبورغ في روسيا أن أقتنى بيتاً في مدينة سوتشي التي تشبه شمسها شمس القاهرة".

من جانبه رحب تيفانيان بالفنان الروسي العائد بعد 30 سنة لتنظيم معرضه الحالي في إطار التحضير لعام الثقافة المصرية الروسية مطلع العام القادم.

ناصر حاتم

المصدر: RT