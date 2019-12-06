تبادل التحف القديمة بين روسيا وصربيا

تسلم روسيا عما قريب لصربيا صفحة من مخطوط إنجيل ميروسلاف بصفتها مقدسة دينية ومصحفا قديما يمثل تراث وطنيا لصربيا.

أعلن ذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 4 ديسمبر في أعقاب محادثاته مع رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش.

وأشاد بوتين بالمستوى الراقي للتعاون بين البلدين في مجال الثقافة، قائلا إن روسيا تسهم في ترميم كاتدرائية القديس، ساوا، في بلغراد حيث سيحفظ مخطوط إنجيل ميروسلاف.

يذكر أن اتفاقية تسليم الصفحة الـ166 من مخطوط إنجيل ميروسلاف والتي تحفظ حاليا في روسيا لصربيا وقعت أثناء زيارة قام بها رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف في أكتوبر الماضي لبلغراد.

وتقضي الاتفاقية كذلك بتسليم 7 لوحات فنية للفنان التشكيلي الروسي المشهور، نيقولاي ريريخ، من الجانب الصربي لروسيا.

جدير بالذكر أن مخطوط إنجيل ميروسلاف أنجز عام 1180 م. وإنه يعتبر تحفة لأبجدية كيريل الصربية تحفظ حاليا في متحف صربيا الوطني في بلغراد.

وأدرجته منظمة اليونسكو الأممية عام 2005 على قائمة "ذكرى العالم". ويحمل المخطط اسم الأمير ميروسلاف الذي طلب الراهب غريغوري بنقل محتواه الأصلي إلى مخطوط تابع له.

المصدر: تاس