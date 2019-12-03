"قيصر دون عرش".. إعلامية كويتية تشن هجوما حادا على كاظم الساهر وتكذبه بشأن إلغاء حفله في السعودية‎

كذبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان العراقي كاظم الساهر، بشأن السبب الذي دفعه لإلغاء حفله في "موسم الرياض" في السعودية، بزعم تضامنه مع الأحداث الجارية في بلاده حاليا.

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وقالت العيدان في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء: "زين، الحمد لله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصج إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة".

وأضافت: "مو من الثمانينات والعراق ما تخلص أزماته، حربين، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية".

وتابعت العيدان هجومها على كاظم قائلة: "كل يوم يموت العشرات غير أزمات الكهرباء والماديات والوظائف، خلك مرة واحدة بعمرك صريحا لا تلف ولا تدور لأنها مكشوفة حدها".

واختتمت التدوينة بالقول "لو فيك خير سوي حفلة في العراق وحط ريعها لأولاد الشهداء، بس أدري ما تسويها يا قيصر بدون عرش".

وكانت الصفحة الرسمية للفنان العراقي كاظم الساهر على "تويتر" قد أعلنت إلغاء الحفل المنتظر في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وذلك "بسبب الأحداث الجارية في العراق"، والذي يشهد تظاهرات شعبية هذه الأيام.

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم.#العراق#كاظم_الساهر — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) 2 décembre 2019

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي