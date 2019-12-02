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الأتراك يستنطقون الشاشات: نحن قادمون!

الثقافة والفن

الأتراك يستنطقون الشاشات: نحن قادمون!
Reuters
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كشفت وسائل إعلام تركية عن "فيلم" تركي جديد بعنوان "الأتراك قادمون"، وُصف بأنه من أضخم الأعمال السينمائية، وأن عرضه سيبدأ قريبا على الشاشات الأوروبية والعربية.

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وأفيد في هذا السياق بأن محمد بوزداغ، منتج ومؤلف المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل"، سيقدم هذا العمل السينمائي الجديد، الذي سيبدأ عرضه في عدد كبير من الدول بما فيها الأوروبية والعربية اعتبارا من 7 يناير المقبل.

ووصف هذا الشريط السينمائي بأنه "يضاهي أفلام هوليود، وسيأخذ المشاهدين إلى عالم الغزاة العثمانيين".

ويتحدث الفيلم عن فترة "ما بعد قيام السلطان محمد الفاتح، بفتح إسطنبول، وتوجهه نحو روما وأوروبا بالقرن الخامس عشر".

المصدر: ترك برس

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