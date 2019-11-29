نفت الفنانة المصرية الشابة، منى فاروق، شائعة انتحارها، التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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ونشرت منى، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة جديدة، تتضمن محادثة مع حساب مجهول يسألها "في شائعات إنك انتحرتي"، لترد عليه ضاحكة: "ارحمونا إشاعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم"، مرفقة صورة لها خلال تلقيها وردة حمراء مغلفة داخل عبوة زجاجية شفافة، من إنتاج إحدى الشركات الشهيرة.

وجاء رد الفنانة الشابة، عقب تداول منشور على "سوشيال ميديا"، يتضمن: "البقاء لله، أنباء عن انتحار الممثلة منى فاروق، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نسألكم الدعاء، ربنا يرحمها ويغفر لها.. حقيقي الناس هي اللي قتلتها بكلامها".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع مخرج شهير.

المصدر: الوطن