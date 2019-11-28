توفي الفنان الكويتي، عبد الرزاق خلف، والشهير بـ "بورزيقة"، مساء الخميس، بمستشفى العدن في الكويت، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بحسب ما نشرته صحف محلية.

ودخل عبد الرزاق خلف أحد أجنحة مستشفى العدن قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة بالقلب منذ قرابة أسبوعين، أدخل بعدها العناية المركزة، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وبدأ المشوار الفني للفنان عبد الرزاق خلف عام 1977 من خلال مسلسل "الأقدار"، وشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات مثل "عتيج الصوف" و"فريج صويلح" و"سليمان الطيب" و"الملقوفة"، بالإضافة إلى مسرحية "حامي الديار" و"عالمكشوف" و"البيت المسكون".

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان عبدالرزاق خلف ( بورزيقه ) بعد صراع مع المرض في مستشفى العدان ... نسأل الله له الرحمه والمغفره.

الدفان غدا بعد صلاة عصر الجمعة في الصليبخات والعزاء في صالة دسمان بمنطقة الروضة.



انا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/oe7kiH0c5l — ديره نيوز (@deranews) 28 ноября 2019 г.

رحم الله الفنان ( عبدالرزاق خلف " بورزيقة " ) وأسكنه فسيح جناته .. pic.twitter.com/txjDo16N1O — 📺 نايس كويتي 📺 (@NiceQ8i) 28 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام كويتية