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مصر.. محمد هنيدي ينشر صورة تشعل ردود المتابعين على "فيسبوك" (صور)

الثقافة والفن

مصر.. محمد هنيدي ينشر صورة تشعل ردود المتابعين على
facebook
هنيدي
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شغل الفنان المصري، محمد هنيدي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب صورة نشرها على صفحته الرسمية.

ونشر الفنان المصري صورة له عندما كان طفلا صغيرا وهو يحمل في يده سجائر "كليوبترا"، حيث قابل العديد من المستخدمين الصورة بالضحك والتعليقات الساخرة.

وسخر هنيدي من الصورة بطريقته الكوميدية قائلا: "لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في إيدي إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان محدش قربلها دلوقتي".

وطالب الفنان المصري بعد ذلك الجمهور بتعديل الصورة وإزالة السجائر من يده ووضع شيء مفيد بدلا عنها، فقام المتابعون بوضع صورته على التحذيرات المتواجدة في السجائر.

المصدر: RT

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