خفايا فسيفساء الرومان

الفسيفساء الرومانية هي من أقدم الفنون التشكيلية، التي استخدمت على مدى قرون لتزيين القصور والبيوت الخاصة والمباني الرسمية.

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إذ إن أقدم نماذجها تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. ومع ذلك فلا تزال تدهشنا حتى الآن بجمال أشكالها.

تظل الفسيفساء إحدى المواد المفضلة لدى المصممين المعاصرين، وتعيش في السنوات الأخيرة فترة انبعاث جديدة لكثرة استخدامها في الديكور الداخلي. أما في روسيا، فإن دورات هذا الفن التعليمية تحظى بإقبال واسع.