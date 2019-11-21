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مهرجان تصميم الحدائق البيئي في موسكو

الثقافة والفن

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مع تدهور الوضع البيئي في المدن الكبرى وتزايد الضغوط النفسية على سكانها، يصبح التشجير وتصميم الحدائق من الأهداف الرئيسة لتهيئة البيئة الصديقة والمريحة للمقيمين وسط ناطحات السحاب.

بلدية موسكو تنظم كل سنة مهرجانا لتصميم الحدائق في المدن الكبرى، وكل مرة يصبح حدثا بارزا في حياة العاصمة الروسية بما يشتمل عليه من الفعاليات الثقافية والترفيهية، ومن بينها مسرحيات الشوارع والحفلات الموسيقية والأسواق الشعبية وحلقات التدريب على الطهو وزراعة الأزهار، وغير ذلك من نواحي حياة المدينة الاجتماعية والثقافية.

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