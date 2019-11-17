رقصة تجمع مايا دياب بحسن الرداد

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بفيديو "مثير" وطريف يجمعها مع الفنان، حسن الرداد‬⁩، ضمن كواليس مسرحية "⁧‫لوكاندة الأوباش" التي ستعرض ‬⁩في ‫السعودية ضمن "موسم الرياض".‬

وعلقت مايا على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على "انستغرام"، قائلة:"واللي جاي أوقات مجنونة أنا وحسن أحلى استنونا".

ويشارك في المسرحية كل من ماجد المصري ومايا دياب وإيمان العاصي وحسن الرداد وحمدي الميرغني وهالة فاخر وشيماء سيف وسعد الصغير وإنجي علي وأوس وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز.

وظهرت النجمة اللبنانية في الفيديو مرتدية فستانا أسود مجسما مع "هاف بوت" طويل بجلد أسود، وتسريحة شعر "كيرلي".

المصدر: RT