تكريم الفنان باشميت سفيرا لدى مشروع "المواسم الروسية"

أعلن فنان الشعب السوفيتي وعازف الألتو الروسي، يوري باشميت، يوم 14 نوفمبر سفيرا جديدا لمشروع "المواسم الروسية" الدولي.

وقد أقرت وزارة الثقافة الروسية لقب الشرف هذا بغية ترويج الثقافة المحلية في العالم.

وأقيمت مراسم منح الفنان الروسي لقب الشرف بمنزلة سفير "المراسم الروسية" يوم 14 نوفمبر في المتحف الأثنوغرافي ببطرسبورغ على هامش منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي.

وشارك في المراسم سفير ألمانيا لدى روسيا،غيزا أندرياس فون هاير، ونائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، والفنانون الروس والأجانب ورجال الأعمال المشاركون في المنتدى.

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وأشارت، أولغا غولوديتس، في كلمة ألقتها في المراسم إلى أن روسيا تسعى إلى تطوير العلاقات الثقافية مع بلدان مختلفة وتشكيل جمعيات من شأنها أن تضخ دفعة جديدة لتطوير الثقافة في شتى المجالات.

أما السفير الألماني لدى روسيا ،غيزا أندرياس فون هاير، فأكد أن لبلاده عظيم الشرف في أن تستضيف العام الجاري مهرجان "المواسم الروسية".

وأعاد الفنان، يوري باشميت، من جانبه بعد تلقيه لقب سفير مشروع "المواسم الروسية" إلى الأذهان أن المناسبة بصفتها مهرجانا عالميا للثقافة الروسية تقوم بأداء رسالة هامة. وهي استعراض تراث الثقافة الروسية للعالم كله وأضاف قائلا " إني اعتز بمنزلتي السامية. وسبق لنا أن قدمنا في ألمانيا حفلا موسيقيا شبابيا في برلين أثناء افتتاح مهرجان "المواسم الروسية". أما اختتامه في ألمانيا فسيأتي بإقامة عرض فرقة "موسيقيي موسكو" التي سيقدم فنانوها في 7 ديسمبر المقبل حفلا بآلات ستراديفاري الموسيقية المملوكة لمجموعة الآلات الموسيقية التابعة للدولة.

يذكر أن فعاليات مهرجان "المواسم الروسية" تقام في ألمانيا في الفترة ما بين يناير الماضي وديسمبر المقبل. ويتضمن برنامج المهرجان 328 فعالية ثقافية، بما فيها 77 مسرحية، 55 حفلا موسيقيا، 65 باليه، 39 عرضا موسيقيا بمشاركة فرق الجاز والفرق الشعبية، و40 مهرجانا.

ويتوقع أن يحضر فعاليات مهرجان "المواسم الموسيقية" أكثر من 6 ملايين ألماني.

وسبق أن منح لقب الشرف لسفير "المواسم الروسية" كل من عازف البيانو بوريس بيريزوفسكي، وراقص الباليه نيقولاي تسيسكاريدزه، ومدير مسرح ألكسندريسكي في بطرسبورغ فاليري فوكين، والمخرج السينمائي أندريه كونتشالوفسكي، ومديرة متحف تريتياكوف زلفيرا تريغولوفا.

المصدر: إنترفاكس