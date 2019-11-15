موسكو تحتضن للمرة الثانية مهرجان مسارح الظل الدولي

افتتح في موسكو الخميس 14 نوفمبر مهرجان مسارح الظل الدولي الثاني وذلك في إطار فعالية "عام المسرح" بإشراف إدارة الثقافة في موسكو بالتعاون مع مسرح الظل للأطفال في العاصمة الروسية.

وقالت مديرة المهرجان، مارينا شيمادينا، إن ShadowFest هو المهرجان الوحيد في روسيا الذي يعتمد هذا النوع القديم والفريد من الأداء المسرحي حيث تستخدم تقاليد التاريخ العريق والتكنولوجيات الحديثة.

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وأعادت الموظفة إلى الأذهان أن مسرح الظل نشأ في الشرق القديم منذ أكثر من ألفي عام كطقس من الطقوس القديمة حيث استخدمت الدمى كرموز لأرواح الأسلاف.

ويتجسد حاليا مسرح الظل في أوجه مختلفة بدءا من المسرحيات المنزلية المتواضعة وانتهاء بعروض مولتيميديا ضخمة تستخدم التكنولوجيات الحديثة.

وتشارك في المهرجان 9 مسارح تمثل بولندا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وروسيا، وغالبيتها تقدم مسرحياتها في موسكو لأول مرة، بحسب مارينا شيمادينا.

ويتضمن برنامج المهرجان مسرحيات الكومكس وأوبرا الظل ومسرح قره غوز التركي التقليدي والمسرحيات المستوحاة من الأساطير الإغريقية القديمة والحكايات اليابانية والعربية.

وتستهدف كل المسرحيات بالدرجة الأولى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و14 عاما.

أما روسيا ويمثلها مسرح الظل للأطفال الذي يقدم مسرحية "عيد الميلاد المنسي". وتستمر أعمال المهرجان لغاية 24 نوفمبر. وتقام كل المسرحيات على خشبة مسرح الظل للأطفال في موسكو.

المصدر: تاس