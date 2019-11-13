بوتين يمنح موسيقيا روسيا بارزا وسام "ألكسندر نيفسكي"

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 12 نوفمبر فنان الشعب الروسي والموسيقي البارز، إيغور كروتوي، وسام "ألكسندر نيفسكي".

وجاء على بوابة المعلومات القانونية الرسمية للكرملين أن الفنان منح الوسام المذكور تقديرا لدوره في تطوير الثقافة الروسية الوطنية.

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وأعادت البوابة إلى الأذهان أن إيغور كروتوي هو عضو في الاتحاد الدولي للفنانين الموسيقيين. وسبق له أن أبدع أكثر من 300 أغنية قدمتها ملكة المسرح الغنائي الروسي، آلا بوغاتشوفا، والمغني المخضرم المعروف، فاليري ليونتيف، والمطربة السوفيتية الروسية، لايما وايكله، ومغني موسيقى البوب، فيليب كركوروف، وغيرهم.

ومن أكثرها شعبية "الحب الذي يشبه المنام"، "عربة ترام صغيرة"، "كل يوم معك"، "أشتت الغيوم بيدي" وغيرها.

وتولى إيغور كروتوي رئاسة لجنة التحكيم في مسابقات الموسيقى الدولية والروسية العديدة. ومنحته الحكومة الروسية وسام الصداقة (2004)، ووسام الاستحقاق الوطني للدرجتين الثالثة والرابعة (عامي 2004 و2009).

وعاد إيغور كروتوي منذ 5 أيام من دبي حيث قدم حفلا موسيقيا ضخما بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ65.

المصدر: تاس