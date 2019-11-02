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بالفيديو.. إليسا حافية القدمين في باريس!

الثقافة والفن

بالفيديو.. إليسا حافية القدمين في باريس!
إليسا
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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو من حفلتها الأخيرة في باريس وهي تغني وترقص حافية القدمين بفستان أحمر جذاب.

وأعربت إليسا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أمس الجمعة على مسرح أولمبيا في العاصمة الفرنسية، وقالت خلال أدائها إحدى أغانيها: "عم غني بلا shoes"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأدت الفنانة بعض الأغاني الوطنية على خلفية مشاركتها بالاحتجاجات الشعبية التي ملأت الشوارع اللبنانية في الفترة الماضية للمطالبة باستقالة الحكومة.

المصدر: RT

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