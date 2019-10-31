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جمع التبرعات لترميم تمثال في الساحة الحمراء

الثقافة والفن

جمع التبرعات لترميم تمثال في الساحة الحمراء
Sputnik Aleksey Kudenko
تمثال مينين وبوجارسكي
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أفادت نائبة مدير المتحف التاريخي الحكومي، مارينا تشيستياكوفا بأن تمثال المواطن، مينين والأمير بوجارسكي، لن ينقل من الساحة الحمراء إلى مكان آخر لترميمه.

بل سيبقى في مكانه وتنصب سقالة خاصة لترميمه.

وقالت، مارينا تشيستياكوفا، إنه تم جمع مبلغ قدره 16 مليون روبل (نحو 250 ألف دولار) من التبرعات الشعبية لترميم التمثال وذلك منذ أغسطس عام 2018.

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وأعادت إلى الأذهان أن التمثال البرونزي لـ مينين وبوجارسكي،  في الساحة الحمراء أزيح الستار عنه منذ 200 عام بعد صقله ونصبه على حساب التبرعات الشعبية. لذلك اتخذ قرار بترميمه على حساب التبرعات الشعبية أيضا.

وقالت إنه يتوقع أن تنتهي عملية ترميم التمثال نهاية عام 2022 حين يحتفل المتحف بذكرى مرور 150 عاما على تأسيسه.

يذكر أن المواطن مينين والأمير بوجارسكي هما بطلان شعبيان للحرب مع بولندا عام 1612 حيث لعبا دورا حاسما في تحرير العاصمة الروسية من المحتلين البولنديين.

المصدر:تاس

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