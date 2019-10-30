أعلن عالم الآثار المصري الشهير، زاهي حواس، عن انتهاء كتابة الموسيقى لنص الأوبرا التي كتبها وتحمل عنوان "توت عنخ آمون"، وتنتظر الأوبرا الجديدة توقيع العقد مع دار الأوبرا المصرية.

وفي حديث لـ "العين الإخبارية" صرح العالم المصري أن المتحف المصري الكبير كان مشروعه هو ووزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، الذي بدأ عام 2005، ويفتتح نهاية عام 2020، ويعد أكبر مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

واعتبر حواس أن "توت عنخ آمون" سوف يكون بطل الافتتاح بلا منازع، لهذا السبب عكف منذ فترة على كتابة أوبرا باسمه، وانتهى منها، ووضع موسيقى الأوبرا مؤلف موسيقي إيطالي (لم يفصح عنه حواس)، انتهى لتوه من كتابة الأوبرا بالكامل، وسوف يتم توقيع العقد مع رئيس مجلس إدارة الأوبرا المصرية، مجدي صابر، 19 نوفمبر المقبل، كي يتم تقديم الأوبرا بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية عام 2020.

Globallookpress Stapleton Historical Collection

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كذلك نوّه عالم الآثار بأن العالم كله سوف يحتفل في 4 نوفمبر عام 2022 بمرور 100 عام على اكتشاف عام الآثار والمصريات البريطاني، هوارد كارتر، مقبرة "توت عنخ آمون"، وهو ما سيكون مناسبة للاحتفال بعرض هذه الأوبرا، التي كتبها عالم آثار ووضع موسيقاها مؤلف موسيقي إيطالي تماما كما حدث في أوبرا عايدة، منذ 148 عاما.

وكان عالم الآثار الفرنسي أوغست ميريت، مؤسس المتحف المصري، هو من كتب أوبرا "عايدة"، ووضع الموسيقى لها المؤلف الموسيقي الإيطالي، جوسيبي فيردي، الذي طلبها منه الخديوي إسماعيل خصيصا لافتتاح قناة السويس، وأعطاه أجرا لها (150 ألف فرنك)، وعرضت للمرة الأولى في 24 ديسمبر عام 1871.

المصدر: العين الإخبارية