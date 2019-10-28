أيام قرطاج السينمائية تفتتح فعالياتها وسط جدل واسع على الشبكات الاجتماعية

انطلقت فعاليات أيام قرطاج السينمائية، مساء السبت 26 أكتوبر، بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، حاملة عنوان "نجيب عياد" للدورة الثلاثين التي ستتواصل إلى غاية 2 نوفمبر المقبل.

وتحمل الدورة الحالية للمهرجان عنوان "نجيب عياد" تكريما لروح المنتج والناقد الفني التونسي وأستاذ الأدب الفرنسي نجيب عياد، الذي كان مديرا تنفيذيا لأيام قرطاج السينمائية في دورتي 2017 و2018.

وتحتضن الدورة الثلاثين من المهرجان مشاركات من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من مخرجي ومنتجي الأفلام السينمائية وممثلين من مختلف الدول المشاركة.

ولم يمر حفل الافتتاح دون إثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حضور متحول جنسي يدعى "ساندرا نيفر" والإطلالة الجريئة التي ظهر بها على السجادة الحمراء، والذي شارك في فيلم au delà de l’ombre (في الظل)، الذي يطرح موضوع المثلية الجنسية وعرض في نسخة 2017 من المهرجان وتوج بجائزة التانيت البرونزي للمخرجة ندى المازني حفيظ.

#JCC2019#أيام_قرطاج_السينمائية

"ستبدأ الإنسانية بالتحسّن عندما نأخذ الفنّ على محمل الجدّ كما الفيزياء أو الكيمياء أو المال" – إرنست ليفي.

"الفن شكل من أشكال العلاج." – أرسطو

نحن بحاجة إلى ثقافة تعيش معنا و تغوص في همومنا و ليست مجرّد مسخ و عُرْي و تهتّك ( أعتذر عن الصّورة ) pic.twitter.com/CUAhgCwvMB — khalil lamine أمين خليل (@khalillamine4) October 27, 2019

#صباح_الورد ...



" أكثر من 4 مليارات تصرف سنويا على تظاهرة يخشى البعض أن يقولها بصريح العبارة أنّها فاشلة كليّا فشل المشرفين والمنظمين والوافدين على فقراتها ... #أيام_قرطاج_السينمائية نهب مستمرّ لأموال دافعي... https://t.co/cTpqKl3JK8 — Dhaker Bensouf (@dhakees) October 27, 2019

#JCC2019

من أنتم؟ يا لطيف .

مهرجان للتعرّي و ليس له صلة بالثقافة و السينما pic.twitter.com/uJs1Arw43k — جاد (@Joo45454) October 27, 2019

وافتتح المهرجان فعالياته بعرض فيلم "عرايس الخوف" للمخرج السينمائي التونسي النوري بوزيد، الفائز بالجائزة الخاصة لحقوق الإنسان (HRN Award) خلال عرضه العالمي الأول في الدورة 76 لمهرجان البندقية السينمائي في أواخر أغسطس الماضي. إلى جانب تقديم أفلام المسابقة ولجان التحكيم وتكريم من افتقدتهم الساحة الثقافية التونسية على غرار المخرج والسينمائي الراحل شوقي الماجري والمخرجة شيراز بوزيدي والممثل المنصف الأزعر والممثل حاتم بالرابح ومدير التصوير يوسف بن يوسف.

فضلا عن تكريم الممثلين الراحلين عزت أبو عوف وفاروق الفيشاوي من مصر وجوسلين صعب وجورج ناصر من لبنان وعزيز موهوب من المغرب والمخرج "بيار يموغو" من بوركينا فاسو والمخرج الكونغولي "ديديا ندونغا" والمخرج الموريتاني محمد هندو والمخرج السوري غسان جبري.

وبلغ عدد الأفلام المشاركة في أيام قرطاج السينمائية في دورتها الثلاثين 170 فيلما سيعرض في 22 قاعة سينما طوال فترة المهرجان التي تمتد أسبوعا، بالإضافة إلى وضع شاشة عملاقة في شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس)، لعرض مجموعة من الأفلام فضلا عن عروض موسيقية بالشارع مخصصة لزوار المهرجان والمارة.

ويتضمن برنامج المهرجان 4 مسابقات رسمية هي:

- مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: تضم 12 فيلما.

- مسابقة الأفلام الروائية القصيرة: تضم 12 فيلما.

- مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: تضم 12 فيلما.

- مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة: تضم 8 أفلام.

المصدر: وكالات