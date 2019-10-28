أيام قرطاج السينمائية تفتتح فعالياتها وسط جدل واسع على الشبكات الاجتماعية
انطلقت فعاليات أيام قرطاج السينمائية، مساء السبت 26 أكتوبر، بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، حاملة عنوان "نجيب عياد" للدورة الثلاثين التي ستتواصل إلى غاية 2 نوفمبر المقبل.
وتحمل الدورة الحالية للمهرجان عنوان "نجيب عياد" تكريما لروح المنتج والناقد الفني التونسي وأستاذ الأدب الفرنسي نجيب عياد، الذي كان مديرا تنفيذيا لأيام قرطاج السينمائية في دورتي 2017 و2018.
وتحتضن الدورة الثلاثين من المهرجان مشاركات من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من مخرجي ومنتجي الأفلام السينمائية وممثلين من مختلف الدول المشاركة.
#JCC2019#أيام_قرطاج_السينمائية#تونس_المزيانة 🇹🇳❤️🇹🇳 pic.twitter.com/paaRkIA2Pe— 💘💎Carthaginian👑 Queen168💎💘♍🇹🇳 (@Mano_Est1919) October 27, 2019
ولم يمر حفل الافتتاح دون إثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حضور متحول جنسي يدعى "ساندرا نيفر" والإطلالة الجريئة التي ظهر بها على السجادة الحمراء، والذي شارك في فيلم au delà de l’ombre (في الظل)، الذي يطرح موضوع المثلية الجنسية وعرض في نسخة 2017 من المهرجان وتوج بجائزة التانيت البرونزي للمخرجة ندى المازني حفيظ.
#JCC2019#أيام_قرطاج_السينمائية— khalil lamine أمين خليل (@khalillamine4) October 27, 2019
"ستبدأ الإنسانية بالتحسّن عندما نأخذ الفنّ على محمل الجدّ كما الفيزياء أو الكيمياء أو المال" – إرنست ليفي.
"الفن شكل من أشكال العلاج." – أرسطو
نحن بحاجة إلى ثقافة تعيش معنا و تغوص في همومنا و ليست مجرّد مسخ و عُرْي و تهتّك ( أعتذر عن الصّورة ) pic.twitter.com/CUAhgCwvMB
#صباح_الورد ...— Dhaker Bensouf (@dhakees) October 27, 2019
" أكثر من 4 مليارات تصرف سنويا على تظاهرة يخشى البعض أن يقولها بصريح العبارة أنّها فاشلة كليّا فشل المشرفين والمنظمين والوافدين على فقراتها ... #أيام_قرطاج_السينمائية نهب مستمرّ لأموال دافعي... https://t.co/cTpqKl3JK8
#JCC2019— جاد (@Joo45454) October 27, 2019
من أنتم؟ يا لطيف .
مهرجان للتعرّي و ليس له صلة بالثقافة و السينما pic.twitter.com/uJs1Arw43k
وافتتح المهرجان فعالياته بعرض فيلم "عرايس الخوف" للمخرج السينمائي التونسي النوري بوزيد، الفائز بالجائزة الخاصة لحقوق الإنسان (HRN Award) خلال عرضه العالمي الأول في الدورة 76 لمهرجان البندقية السينمائي في أواخر أغسطس الماضي. إلى جانب تقديم أفلام المسابقة ولجان التحكيم وتكريم من افتقدتهم الساحة الثقافية التونسية على غرار المخرج والسينمائي الراحل شوقي الماجري والمخرجة شيراز بوزيدي والممثل المنصف الأزعر والممثل حاتم بالرابح ومدير التصوير يوسف بن يوسف.
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L’ouverture de la session 2019 « Nejib Ayed » des Journées Cinématographiques de Carthage se fera avec le film « Les épouvantails » du cinéaste tunisien Nouri Bouzid. « Les épouvantails » a été présenté en première mondiale à la Mostra de Venise 2019. Nouri Bouzid a remporté le Tanit d’Or des JCC à deux reprises pour « l’Homme de cendre » en 1986 et « Making Off » en 2006. ---------------------------------------------------------------------- النوري بوزيد يفتتح أيام قرطاج السينمائية 2019 دورة نجيب عياد بفيلم عرايس الخوف بعد عرض عالمي اول في مهرجان البندقية السينمائي الدورة 76 المخرج التونسي النوري بوزيد سبق و ان تحصل على التانيت الذهبي في مناسبتين في ايام قرطاج السينمائية الاولى سنة 1986 عن فيلم "ريح السد" و الثانية سنة 2006 عن فيلم "Making Off اخر فيلم " ----------------------------------------------------------------------- The 2019 "Nejib Ayed" session of the Carthage Film Festival will open with the film "The Scarecrows" by Tunisian filmmaker Nouri Bouzid. "The Scarecrows" had its world premiere at the Venice Film Festival 2019. Nouri Bouzid is twice winner of the JCC Gold Tanit award, for " Man of Ashes" in 1986 and "Making Off" in 2006.
فضلا عن تكريم الممثلين الراحلين عزت أبو عوف وفاروق الفيشاوي من مصر وجوسلين صعب وجورج ناصر من لبنان وعزيز موهوب من المغرب والمخرج "بيار يموغو" من بوركينا فاسو والمخرج الكونغولي "ديديا ندونغا" والمخرج الموريتاني محمد هندو والمخرج السوري غسان جبري.
Well, what is better than going back to our roots with a modern twist?#photo credit goes to Wassim Jdidi #JCC2019#TunisianTakeOver#Tunisia#تونس#أيام_قرطاج_السينمائية#carthagefilmfestival#Africa#Tunisie#TUNpic.twitter.com/1gSrZiJ9MH— Soumaya Bouchahoua (@Soumaya_Bch) October 27, 2019
وبلغ عدد الأفلام المشاركة في أيام قرطاج السينمائية في دورتها الثلاثين 170 فيلما سيعرض في 22 قاعة سينما طوال فترة المهرجان التي تمتد أسبوعا، بالإضافة إلى وضع شاشة عملاقة في شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس)، لعرض مجموعة من الأفلام فضلا عن عروض موسيقية بالشارع مخصصة لزوار المهرجان والمارة.
highlight de la cérémonie d'ouverture.#JCC#JCC2019pic.twitter.com/YNBqh4Q8Ti— CarthageFilmFestival (@JCC_Tunisie) October 27, 2019
ويتضمن برنامج المهرجان 4 مسابقات رسمية هي:
- مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: تضم 12 فيلما.
- مسابقة الأفلام الروائية القصيرة: تضم 12 فيلما.
- مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: تضم 12 فيلما.
- مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة: تضم 8 أفلام.
المصدر: وكالات