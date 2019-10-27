قاعة "تشايكوفسكي" الموسيقية بصدد الاحتفال بيوبيلها الـ80

أعلن مدير عام فلهارمونيا موسكو الحكومية الأكاديمية، أليكسي شالاشوف، أن أعمال الترميم في قاعة "تشايكوفسكي" الموسيقية تختتم بحلول عام 2022 الذي يصادف عيد ميلاد الفلهارمونيا الـ100.

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وقال" نأمل أن تختتم غالبية أعمال الترميم في 12 أكتوبر عام 2020 حين تحتفل قاعة "تشايكوفسكي" الموسيقية في موسكو بعيد ميلادها الـ80". وسيتم إنجاز أعمال الترميم كلها، بما فيها ترميم واجهة القاعة حسب أليكسي شالاشوف، يوم 29 ينايرعام 2020 الذي يصادف عيد الميلاد الـ100 للفلهارمونيا.

وقام وزير الثقافة الروسي ،فلاديمير ميدينسكي، يوم 25 أكتوبر بزيارة تفقدية لقاعة "تشايكوفسكي" الموسيقية حيث اطلع على سير أعمال الترميم بصحبة مدير عام الفهارمونيا.

وقال ميدينسكي إن الواجهة الخارجية للقاعة الموسيقية لم ترمم منذ افتتاحها عام 1940 فطلب من مدير عام الفهارمونيا ألا يؤثر الترميم على أنشطة القاعة والحفلات الموسيقية التي تقام هناك والجمهور.

وأشاد ميدينسكي بالجهود التي بذلت برئاسة أليكسي شالاشوف من أجل ترميم مسرح قاعة "تشايكوفسكي" بصفته مسرحا يحظى بشهرة عالمية.

المصدر: تاس