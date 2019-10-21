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وفاة الفنان السعودي طلال الحربي بعد تعرضه لحادث أليم

الثقافة والفن

وفاة الفنان السعودي طلال الحربي بعد تعرضه لحادث أليم
الفنان السعودي طلال الحربي
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توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، عن عمر يناهز 63 عاما، إثر تعرضه لحادث سير أليم في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وأشارت وسائل الإعلام السعودية إلى أن الفنان تعرض لحادث مروري رفقة أسرته، حيث اصطدم به سائق متهور على الطريق بعدما توقف لمعاينة السيارة بعد تعرضها لحادث آخر قبيل وفاته.

وحصل الحربي على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1991. وقدم خلال عمله العديد من البرامج في الإذاعة والتليفزيون، كما شارك كممثل في أفلام ومسلسلات بالسعودية ومصر.

المصدر: وكالات

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