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رحيل الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض

الثقافة والفن

رحيل الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض
صالح الأبيض
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توفي الفنان الكوميدي الليبي، صالح الأبيض، أمس السبت، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية بأحد مستشفيات تونس.

وعانى الأبيض من مرض الفشل الكلوي واضطر بسببه لإجراء جراحة زرع كلية في الصين مؤخرا.

وعاش الفنان الراحل في مدينة بنغازي، وعرف عنه نقده الكوميدي اللاذع للأوضاع في ليبيا من خلال نشاطه المسرحي والتلفزيوني والإذاعي.

وأثرت العديد من أعماله في الواقع الليبي، كما كان الحال مع مسرحية "كوشي يا كوشة" التي عُرضت العام 2008، وبرنامج "أبيض شو"، وأعمال كثيرة أخرى.

رحيل الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيضصالح الأبيض في المستشفى

المصدر: بوابة الوسط

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