إزاحة الستار عن تمثال المغني دميتري خفوروستوفسكي في موسكو

أقيمت الأربعاء 16 أكتوبر في مقبرة نوفوديفيتشي بموسكو مراسم إزاحة الستار عن التمثال البرونزي لأسطورة الأوبرا الروسية المغني المشهور دميتري خفوروستوفسكي (1962 – 2017).

وذلك في ذكرى عيد ميلاده الـ57. وأبدع التمثال النحات، فلاديمير أوسوف، الذي كان قد أبدع تمثالا له في مسقط رأسه مدينة كراسنويارسك، وتمثالا نصفيا آخر في مسرح "جيلكون أوبرا" في موسكو.

وأخذ والدا المغني على عاتقهما كل النفقات الخاصة بنحت ونصب التمثال.

إقرأ المزيد

يذكر أن خفوروستوفسكي توفي عام 2017 عن عمر يناهز 55 عاما بعد إصابته بمرض سرطان الدماغ. ووريت الثرى كبسولة واحدة برماده في مقبرة نوفوديفيتشي بموسكو. أما الكبسولة الأخرى ببعض رماده فدفنت في أساس المجمع التذكاري في مدينة كراسنويارسك حيث يحمل مسرح الأوبرا والباليه والمدرسة الموسيقية اسمه.

ويعد، خفوروستوفسكي، من أهم مغنيي طبقة الباريتون في تاريخ الغناء الروسي الحديث، وواحدا من أفضل من مثل الفن الوطني والثقافة الروسية في داخل وخارج البلاد.

وسجل خفوروستوفسكي، عددا كبيرا من الأعمال، أهمها مع أوركسترا مسرح مارينسكي للأوبرا والباليه بقيادة فاليري غيرغييف (أغاني ورقصات الموت) للمؤلف الروسي الكبير، وأحد "الخمسة الكبار" موديست موسورجسكي (1839-1881)، وأوبرا "عروس القيصر" لمؤلف آخر من "الخمسة الكبار" ريمسكي كورساكوف (1844-1908)، وعدد من أغاني المؤلف الروسي غريغوري سفيريدوف (1915-1998).

المصدر: لايف