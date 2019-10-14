رانيا يوسف: لا أفكر بالزواج فكل الرجالة مصطفى أبو تورتة

سخرت الفنانة المصرية رانيا يوسف من الرجال قائلة "كلهم مصطفى أبو تورتة"، وذلك في إشارة للشاب الذي انتشرت فضيحة أخذه للتورتة حين ترك خطيبته وأهلها في قاعة الاحتفال.

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وجاء رد الفنانة هذا على سؤال وجهه لها أحد معجبيها بطلب الزواج منها، عبر هاشتاغ "ask rania".

وسأل أحد المتابعين الفنانة المصرية على موقع "تويتر": "‏إذا تقدمت لك للزواج توافقي ولا ترفضي؟" فردت في البداية قائلة: "‏‎أرفض لأني لا أفكر في الزواج".

وأضافت في تغريدة ثانية عن رأيها في الرجال :"كلهم مصطفى أبو تورتة"، بحسب تقارير محلية.

ومصطفى أبو تورتة كان محور اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وهو شاب مصري هرب ليلة خطبته، وأخذ هو وأسرته الكعكة بعدما رحل تاركا عروسه، التي فوجئت بموقفه.

كما تساءل أحد متابعي رانيا يوسف عن عمرها، فأجابت: "46 سنة".

عمرك كم #AskRania — يوسف البركه (@YflCZHEThVXOfaE) ١٣ أكتوبر ٢٠١٩

وعن مطربيها المفضلين، قالت: "فضل شاكر وعمرو دياب ومحمد منير ومدحت صالح".

وأما الأعمال الدرامية التي ترى نفسها أبدعت في أدئها فقالت: "أفراح القبة" و"أهل كايرو" و"السبع وصايا".

يذكر أن الممثلة يوسف بطلة فيلم "ليلة حب"، الذي شارك في مهرجان "أرهوس" للسينما العربية بالدنمارك.

وأصبحت الفنانة المصرية محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المتنوعة، في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، التي كان أبرزها ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان يكشف أكثر مما يستر مفاتنها.

المصدر: "مصراوي"