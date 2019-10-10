وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

توفي المخرج التونسي شوقي الماجري، صباح الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة عن سن تناهز 57 عاما

ووجه ابن شقيقة المخرج الراحل نداء إلى السفارة التونسية في مصر ولوزير الثقافة التونسية، من أجل تسريع نقل جثمان الماجري المقيم في القاهرة، إلى تونس.

المخرج التونسي شوقي الماجري في ذمة الله https://t.co/Zd8qI0UnbM — Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) October 10, 2019

وأشار محمد، ابن شقيقة الماجري، إلى أن المخرج أصيب بوعكة صحية منذ بضعة أيام، ونقل إلى المستشفى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث أصيب بجلطة في مدخل المستشفى وفارق على إثرها الحياة.

"دقيقة صمت" لا تكفيني... شوقي الماجري إلى نور الله. pic.twitter.com/ELtxOTCsj4 — Stephanie Saliba | ستيفاني صليبا (@stephy_saliba) October 10, 2019

رحل اليوم مخرج كبير اكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد .. ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير #شوقي_الماجري رحمه الله وغفر له pic.twitter.com/vZHiIAPCF3 — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) October 10, 2019

وقال المصدر إن طليقة شوقي الماجري، الممثلة الأردنية صبا مبارك، هي من أعلمت عائلته بنبأ وفاته، ولديهما ابن واحد اسمه عمار من مواليد 28 مارس 2004.

وولد شوقي الماجري في 1 نوفمبر 1961، واكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سوريا، حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة.

في ذمة الله المخرج التونسي الكبير #شوقي_الماجري .. ربنا يرحمه ويصبر أهله pic.twitter.com/tsvXlb1r3r — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) October 10, 2019

شو كتير بشع هالخبر ، من أسبوع التقينا وحكيتني اديش مشتاق ترجع للسينما ، واتفقنا انو رح نكمل حديثنا بتونس بمهرجان قرطاج ....

بكّرت كتير ، الله يرحمك ويصبر عائلتك 🙏#شوقي_الماجريpic.twitter.com/zqdEBQSjUe — Carmen Lebbos (@C_lebbos) October 10, 2019

ومن أبرز الأعمال التي أخرجها الراحل شوقي الماجري مسلسل "دقيقة صمت" و "حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، و"الأرواح المهاجرة" و"هدوء نسبي" وفيلم "مملكة النمل" وغيرها من الأعمال الناجحة.

المصدر: موزاييك إف إم