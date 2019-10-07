يستمر فيلم "الجوكر" في إثارة الجدل منذ العرض الافتتاحي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن خرج عدد من المشاهدين أثناء العرض في كافة أنحاء العالم قائلين إن الفيلم مزعج للغاية.

وحطم الفيلم الذي تم تصنيفه ضمن الفئة Rated R (وهي الأفلام المقيدة/المحدودة، والتي تتضمن مواد للبالغين من قبيل الموضوعات الجنسية، واللغة البذيئة للغاية، والعنف الشديد، والعري وتعاطي المخدرات، وغيرها)، أرقام قياسية في شباك التذاكر، منذ الافتتاح في نهاية الأسبوع الماضي، حيث حقق 39.9 مليون دولار من مبيعات التذاكر المحلية، يوم الجمعة فقط.

وأثار الفيلم جدلا واسعا بين المؤيدين الذي اعتبروه عملا هادفا ويحمل رسائل هامة، والمعارضين الذي اتهموا الفيلم بالعنف الشديد والمشاهد المظلمة التي تجلب الاكتئاب والأمراض النفسية والعقلية.

ودعا الكثيرون إلى حظر الفيلم من دور العرض، قائلين إنه يروج للعنف ويمكن أن يلهم البعض للقيام بعمل إجرامي مثل إطلاق النار الجماعي.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أعمال عنف خلال العروض، فيما انتشرت الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وعززت الأمن في المسارح ودور السينما.

Imo #JokerMovie is a cinematic milestone:

- most realistic ever supervillain origin story

- incredibly nuanced treatment of trauma, mental illness

- avoids cheap political/tribal plotlines, yet remains a poignant social commentary

- completely immersive performance by Phoenix pic.twitter.com/mxEXBFrdE9 — Tuur Demeester (@TuurDemeester) October 7, 2019

“The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.” #JokerFilmpic.twitter.com/8PSPSHqGvf — 😈 (@aestheticboss) October 6, 2019

وسجلت بعض الحوادث المعزولة، رغم أنها لم تصل إلى درجة خطيرة، بينها إلغاء عرضين في هونتينغتون بيتش، بولاية كاليفورنيا، مساء الخميس، بعد تلقيهما تهديدا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية، واستأنفت العروض يوم الجمعة.

كما قامت الشرطة باصطحاب عدد من المشاهدين خارج قاعة العرض في مدينة نيويورك، بعد أن أثاروا مخاوف الحاضرين بسبب الهتاف والتصفيق في كل مرة يقوم فيها بطل الفيلم "الجوكر" بقتل شخص ما.

وتوجه المشاهدون إلى "تويتر" للتعبير عن آرائهم حول الفيلم الذي يروي قصة ممثل كوميدي فاشل كان يعيش حياة طبيعية قبل أن يواجه عدة ضغوطات ناتجة عن المشكلات التي اعترضته، والتي دفعته إلى عالم الجريمة في مدينة جوثام.

I don’t think JOKER intends to glorify violence or automatically link mental illness with villains. Joker features one of the worst scenarios that can happen when someone with mental illness has 100% aggravating circumstances and zero support system. #JokerFilm#joaquinphoenixpic.twitter.com/4F1vOjXDfM — Eleanor Strata (@EleanorStrata) October 6, 2019

وروى الكثيرون أنهم انسحبوا من العرض بسبب المشاهد المظلمة في الفيلم والعنف الشديد الذي بث الرعب في قلوبهم، مشيرين إلى أن الفيلم يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف قد تصل حد إطلاق النار، فضلا عن أنه قد يؤثر على الصحة النفسية لأولئك الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

#Joker

افلام كثيره تكلمت عن سوداوية وعنف و أفكار مرضى ولا أحد تكلم

مهزلة اللي جالس يصير للفيلم فقط لانه نجح وقدم شي ممتاز و من دي سي

لو كان الفيلم من تقديم مارفل مع دعم نسويات هل راح نشوف كل الهجوم ذا؟ https://t.co/nw8aNn1nFw — ابو عابد (@qpJOOKERqp) October 7, 2019

في المقابل، دافع الممثل جواكين فونيكس الذي يلعب دور "الجوكر" في الفيلم، والمخرج تود فيليبس عن العمل، حيث قال فونيكس إنه يثق في قدرة الجماهير على التمييز بين الصواب والخطأ، بينما كشف المخرج فيليبس عن استغرابه من الانتقادات الموجهة لفيلم "جوكر" لأنه اتخذ تدابير ليطبع في الأذهان "تداعيات العالم الحقيقي" للعنف التي لا تطرح غالبا في أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية.

كما أشار المخرج البالغ من العمر 48 عاما، خلال مهرجان نيويورك السينمائي، مساء الأربعاء، إلى أنه يتحمل المسؤولية كمبدع، لإظهار الآثار الحقيقية للعنف أمام الجماهير.

المصدر: ديلي ميل