وصل الممثل الأمريكي الشهير، توم كروز اليوم الثلاثاء العاصمة الأوكرانية كييف، ملبيا دعوة رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي.

وتبعا للمعلومات فقد اجتمع زيلينسكي بالممثل الأمريكي، وتبادلا الحديث عن الفن والوسط الفني في أوكرانيا، وشارك الرئيس الأوكراني الضيف معلومات تتعلق بتجربته الشخصية التي خاضها في عالم السينما والتلفزيون في البلاد.

وقال المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني "إن كروز أبلغ زيلينسكي بأنه مهتم بأوكرانيا كبلد لتصوير أحد أعماله السينمائية الجديدة".

ومن جانبه شجّع الرئيس زيلينسكي توم كروز على الفكرة، وأبلغه بالقانون الجديد في بلاده، والذي يضمن لمنتجي الأفلام الأجانب تعويضات مادية في حال صوروا أفلامهم في أوكرانيا.

وكان أعضاء مجلس "الرادا" الأوكراني (البرلمان) قد اقترحوا منذ مدة مشروع قانون يعوض منتجي الأفلام الأجانب الذين يصورون أعمالهم في البلاد بمبلغ يعادل 25% من تكاليف التصوير، وزيادة هذه النسبة إلى 30% في حال كان العمل مستوحى من عمل أدبي أوكراني.

المصدر: لايف.رو