الإيطاليون يدرجون قلاع جنوى في القرم على قائمة التراث الحضاري العالمي

حضر العلماء الإيطاليون إلى القرم لدراسة قلاع جنوى في شبه الجزيرة. ويعتزمون إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

Sputnik Konstantin Mikhailevsky

قال منسق المشروع العالم الإيطالي، جواني سبالا، في لقاء عقده مع نائبة رئيس الوزراء في جمهورية القرم الروسية، لاريسا بوناسيوك، إن الغاية من المشروع هي اعتراف بقلاع جنوى جزءا من التراث الحضاري العالمي.

إقرأ المزيد

يذكر أن جمهورية جنوى قامت في القرن الـ11 الميلادي في شمال غرب شبه جزيرة الأبنين بإيطاليا المعاصرة وما زالت قائمة لغاية القرن الـ18 الميلادي. ولديها مستعمرات تجارية في منطقة البحر الأسود، بما فيها شبه جزيرة القرم.

وأنشأ أهل جنوى هناك العديد من الحصون والقلاع التي يوجد منها في كل من سوداك وكيرتش وبالاكلافا.

وأوضح منسق المشروع أن العلماء الإيطاليين يريدون إقناع منظمة اليونسكو بأن مجموعة من القلاع الواقعة في شبه جزيرة القرم تستحق بأن تدرج على قائمة التراث الحضاري العالمي.

ولهذا الغرض تم تشكيل فريق متخصص في دراسة قلاع جنوى في القرم من شأنه دراسة وثائق الأرشيف وحالة كل قلعة وحصن وإعداد نموذج ثلاثي الأبعاد لكل منها.

المصدر: إنترفاكس