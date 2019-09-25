 
مباشر
عاجل
روحاني: الهدف من "تحالف الأمل" تأمين الملاحة بالخليج والتعاون والسلام بين دوله

سجال بين إليسا وتركي آل الشيخ عبر "تويتر"

الثقافة والفن

سجال بين إليسا وتركي آل الشيخ عبر
Reuters MOHAMED AZAKIR
الفنانة اللبنانية إليسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg73

أثارت تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا، ردت فيها على أحد معجبيها، حفيظة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

فبعد تغريدة طلب فيها أحد معجبي إليسا عبر "تويتر" من آل الشيخ، "استضافة إليسا ملكة الإحساس، بعد الفنانة المصرية شيرين، لإحياء حفل موسيقي في الرياض"، وفق تعبيره، ردت إليسا قائلة: "عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب. لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه".

كلام إليسا استدعى ردا من آل الشيخ، وهو مستشار في الديوان الملكي برتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الذي قال إن كلام إليسا هذا، هو السبب في عدم دعوتها.

إليسا، أعادت نشر تغريدة آل الشيخ، وشكرته على كلامه، مؤكدة أنها ليست مشكلتها إن فهم كلامها بطريقة مغايرة، مشددة على أنه لا شيء يغير محبتها للشعب السعودي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إردوغان يفتح النار على إسرائيل ونتنياهو يرد