شاهد.. وليد توفيق يوجه رسالة للشعب المصري

نشر النجم اللبناني، وليد توفيق، فيديو له عبر حسابه على "إنستغرام" غنى فيه لمصر وجيشها وشعبها، عبر كلمات تفاعل معها متابعوه.

وقال وليد توفيق في الفيديو أمس السبت: "حبيبة طول العمر، حبيبة وأصيلة قبل كل أصيلة يا مصر يا أم الدنيا، ما كانش قبلك دنيا يا مصر".

ثم تبع تلك الوصلة من الغناء والثناء على مصر برسالة قال فيها: "يا مصر حماكي الله، ربنا يحمي مصر وشعب مصر وجيش مصر الباسل اللى رجع الأمن والطمأنينة لمصر، يا رب واحمي شعبها".

تعظيم سلام لمصر وشعب مصر وجيش مصر من الفنان الكبير وليد توفيق#معاك_ياسيسيpic.twitter.com/JbfkF0Ozoo — ON E (@ONENT) September 22, 2019

وفي فيديو آخر، وجه النجم اللبناني رسالة إلى الشعب والجيش في مصر وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا لمصر السلام والازدهار، وقال "مصر بخير نحن بخير".

وانتهى وليد توفيق مؤخرا من المشاركة ضمن جولة فنية عل السفينة البحرية "ستار أون بورد" بجانب العديد من النجوم، منهم كاظم الساهر، ونجوى كرم، وناصيف زيتون، وملحم زين، وصباح الجزائري، وغيرهم من النجوم.

المصدر: RT