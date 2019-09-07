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شاهد كاظم الساهر وزوجته الأولى يحتفلان معا في الرباط

الثقافة والفن

شاهد كاظم الساهر وزوجته الأولى يحتفلان معا في الرباط
Reuters Jamal Saidi
كاظم الساهر
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تناقل رواد ومواقع التواصل الاجتماعي صورا، قالو إنها لزوجة الفنان العراقي القيصر، كاظم الساهر، الأولى "أم وسام" خلال تواجدها معه في حفل زفاف ابنهما عمر في الرباط.

وسبق أن تناقل الرواد صورة لأم وسام ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.

المصدر: مواقع نت 

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