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الجزائر.. أزمة بعد رفض وزارة الثقافة مساعدة فنانة مشهورة للسفر إلى مصر

الثقافة والفن

الجزائر.. أزمة بعد رفض وزارة الثقافة مساعدة فنانة مشهورة للسفر إلى مصر
الفنانة الجزائرية
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شهد الوسط الفني في الجزائر أزمة بعدما رفضت وزارة الثقافة الجزائرية مساعدة الفنانة سهيلة بن لشهب، على السفر إلى مصر لاستلام جائرة أفضل فنانة عربية شابة لعام 2019.

ووفقا لما نشرته الفنانة الجزائرية على حسابها الخاص في "تويتر"، فقد رفضت الوزارة مساعدتها في تجديد تأشيرتها الخاصة بالسفر إلى مصر في أسرع وقت، لأنها انتهت في السادس من سبتمبر الحالي، وذلك لاستلام جائزة أفضل فنانة عربية شابة لعام 2019.

الجزائر.. أزمة بعد رفض وزارة الثقافة مساعدة فنانة مشهورة للسفر إلى مصرالفنانة الجزائرية تنشر أخبار دعمها على صفحتها الخاصة

وأبدى المغردون في الجزائر تضامنهم مع الفنانة بعد رفض الجهات الرسمية مساعدتها للحصول على التأشيرة وأطلقوا وسم "كلنا سهيلة".

يذكر أن بن لشهب فازت بلقب أفضل فنان شابة لعام 2019 بتصويت الجمهور، في ​مهرجان الفضائيات العربية​ في دورته العاشرة، وسيقام الحفل بقاعة الأوبرا بالقاهرة، بحضور عدد كبير من المشاركين من كل البلاد العربية، يوم 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: RT + تويتر

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