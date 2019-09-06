الجزائر.. أزمة بعد رفض وزارة الثقافة مساعدة فنانة مشهورة للسفر إلى مصر

شهد الوسط الفني في الجزائر أزمة بعدما رفضت وزارة الثقافة الجزائرية مساعدة الفنانة سهيلة بن لشهب، على السفر إلى مصر لاستلام جائرة أفضل فنانة عربية شابة لعام 2019.

تضامن كبير مع الفنانة #سهيلة_بن_لشهب من الجمهور الجزائري بعد رفض الجهات الرسمية مساعدتها للحصول على تأشيرة تسمح لها بذهاب إلى مصر لتمثيل الجزائر واستلام جائزة مهرجان الفضائيات العربية ويطلقون هاشتاق #كلنا_سهيله@Arabsatfestival@SuhilaBnLachhab#SuhilaBnLachhabpic.twitter.com/dekcubjkWe — هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) 5 сентября 2019 г.

ووفقا لما نشرته الفنانة الجزائرية على حسابها الخاص في "تويتر"، فقد رفضت الوزارة مساعدتها في تجديد تأشيرتها الخاصة بالسفر إلى مصر في أسرع وقت، لأنها انتهت في السادس من سبتمبر الحالي، وذلك لاستلام جائزة أفضل فنانة عربية شابة لعام 2019.

وأبدى المغردون في الجزائر تضامنهم مع الفنانة بعد رفض الجهات الرسمية مساعدتها للحصول على التأشيرة وأطلقوا وسم "كلنا سهيلة".

#سهيله_بن_لشهب ستمثل #الجزائر في #مصر لاستلام الجائزة أن واجب وزارة الثقافة أن تدعمها

المهم سنعمل على أن يكون الحل وتسافر تحل بالقاهرة في الموعد المحدد إن شاء الله #كلنا_سهيله@SuhilaBnLachhab — fadel zoubir (@FADELZOUBIR) 5 сентября 2019 г.

يذكر أن بن لشهب فازت بلقب أفضل فنان شابة لعام 2019 بتصويت الجمهور، في ​مهرجان الفضائيات العربية​ في دورته العاشرة، وسيقام الحفل بقاعة الأوبرا بالقاهرة، بحضور عدد كبير من المشاركين من كل البلاد العربية، يوم 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: RT + تويتر