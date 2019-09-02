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ممثل كوميدي أمريكي يتعرض لحادث مروع (صور)

الثقافة والفن

ممثل كوميدي أمريكي يتعرض لحادث مروع (صور)
Gettyimages.ru James Gourley / Stringer
الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت
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أصيب الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت "بجروح بليغة في الظهر" يوم الأحد 1 سبتمبر، بعد تعرضه لحادث سيارة فوق ماليبو في لوس أنجلوس.

وبحسب تقرير وكالة دوريات الطريق السريعة في كاليفورنيا، فإن هارت، البالغ من العمر 40 عاما، كان على متن سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970، عندما وقع الحادث في طريق مولهولاند السريع، حيث فقد سائقه السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقال التقرير إن هارت والسائق، جاريد بلاك، البالغ من العمر 28 عاما، أصيبا "بجروح كبيرة في الظهر" ونقل هارت إلى المركز الطبي لمستشفى نورث ريدج، فيما نقل السائق إلى مستشفى آخر. أما الراكب الثالث الذي كان يرافقهما، وهو ريبيكا بروكسترمان، البالغ من العمر 31 عاما، فلم يصب بأذى.

وكشف تقرير وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا أن السيارة خرجت عن السيطرة عندما تحولت من طريق واد ضيق إلى الطريق السريعة، وأكد التقرير أن السائق لم يكن ثملا كما روج عبر عدة مواقع.

ولم يرد الوكيل الإعلامي للممثل الكوميدي الأمريكي على الرسائل الواردة للتعليق على الحالة الصحية لهارت، وتم الإبلاغ لأول مرة عن الحادث عبر موقع TMZ الشهير.

المصدر: ذي غارديان

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