ممثل كوميدي أمريكي يتعرض لحادث مروع (صور)

أصيب الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت "بجروح بليغة في الظهر" يوم الأحد 1 سبتمبر، بعد تعرضه لحادث سيارة فوق ماليبو في لوس أنجلوس.

وبحسب تقرير وكالة دوريات الطريق السريعة في كاليفورنيا، فإن هارت، البالغ من العمر 40 عاما، كان على متن سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970، عندما وقع الحادث في طريق مولهولاند السريع، حيث فقد سائقه السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

Pictures from Kevin Hart’s car accident. He’s currently in the hospital with “major back injuries.”



It’s a miracle he even survived this.



Praying for Kevin Hart 🙏🏽 pic.twitter.com/jPAraN8jnT — Ashley StClair 🇺🇸 (@stclairashley) September 2, 2019

وقال التقرير إن هارت والسائق، جاريد بلاك، البالغ من العمر 28 عاما، أصيبا "بجروح كبيرة في الظهر" ونقل هارت إلى المركز الطبي لمستشفى نورث ريدج، فيما نقل السائق إلى مستشفى آخر. أما الراكب الثالث الذي كان يرافقهما، وهو ريبيكا بروكسترمان، البالغ من العمر 31 عاما، فلم يصب بأذى.

If you ever laughed at Kevin Hart scene in a movie. Kindly pray for him from your heart 🙏 pic.twitter.com/AGDlKuufUP — Kolapo Imam ✪ (@PiousGeek) September 2, 2019

وكشف تقرير وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا أن السيارة خرجت عن السيطرة عندما تحولت من طريق واد ضيق إلى الطريق السريعة، وأكد التقرير أن السائق لم يكن ثملا كما روج عبر عدة مواقع.

ولم يرد الوكيل الإعلامي للممثل الكوميدي الأمريكي على الرسائل الواردة للتعليق على الحالة الصحية لهارت، وتم الإبلاغ لأول مرة عن الحادث عبر موقع TMZ الشهير.

The damage along Mulholland Highway at the spot where a vehicle carrying actor and comedian Kevin Hart crashed through a fence and rolled down an embankment. Hart and the man driving his car were seriously injured. 11pm @ABC7pic.twitter.com/UCdy0jMTyc — Amy Powell (@abc7amy) September 2, 2019

#KevinHart Suffers Major Back Injuries After A Car Crash In Malibu. pic.twitter.com/MQbaiRLwEm — Iaroslav Tsvirkun (@Yarik_Tsvirkun) September 2, 2019

المصدر: ذي غارديان