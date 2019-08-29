موسكو تشهد تصوير فيلم عن أول قنبلة نووية سوفيتية

يقوم المخرج الروسي، إيغور كوبيلوف، المعروف بإخراجه لمسلسل "أجنحة الإمبراطورية" بتصوير فيلم سينمائي عن تاريخ تصنيع أول قنبلة نووية سوفيتية.

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ويشارك في تصوير الفيلم نجم السينما الروسية، فيكتور دوبرونرافوف، وغيره من الفنانين الروس المعروفين.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن عملية تصوير الفيلم تجري في موسكو في الفترة ما بين يونيو الماضي ونوفمبر المقبل.

وقد منحت لجنة السينما في موسكو حق تصوير الفيلم في شوارع العاصمة، بما في ذلك المنزل الصيفي لستالين في حي كونتسيفو.

يذكر أن العمل على تصميم القنبلة النووية بدأ في الاتحاد السوفيتي منذ منتصف الثلاثينات. وكان أول مشروع للقنبلة جاهزا بحلول عام 1940. لكن تجربتها الأولى جرت في 29 أغسطس عام 1949 في كازاخستان السوفيتية.

وسبق لصناعة السينما السوفيتية والروسية أن أخرجت عام 1974 فيلم "اختيار الهدف" حول هذا الموضوع ومسلسل "القنبلة" التلفزيوني عام 2013. ويتوقع أن تطلق على الفيلم الجديد تسمية "القنبلة" أيضا.

المصدر: تاس