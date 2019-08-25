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كاظم الساهر يزف ابنه على وقع العادات المغربية - العراقية (صور)

الثقافة والفن

كاظم الساهر يزف ابنه على وقع العادات المغربية - العراقية (صور)
Reuters / STR New
الفنان العراقي كاظم الساهر - أرشيف
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يحتفل الفنان كاظم الساهر بزفاف ابنه الأصغر عمر، يوم الجمعة 30 أغسطس، في المغرب، بأحد أفخم الفنادق.

وسيحتفل كاظم الساهر بزواج ابنه في المغرب كون العروس مغربية أمازيغية وتعمل طبيبة، وتدعى نورا الدخش، علما أن خطوبتهما تمت في شهر مارس 2019.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأن طقوس الزفاف ستكون وفق العادات المغربية والعراقية، مشيرة إلى أن الفتيات سيرتدين الزي المغربي التقليدي في حين أن الشباب سيرتدون الزي العراقي.

وأضافت الصحيفة أيضا أن الفنان العراقي سيقدم أغنية خاصة لابنه عمر في الحفل.

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية

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