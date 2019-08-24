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بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في مصر

الثقافة والفن

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في مصر
www.instagram.com/haifawehbe
هيفاء وهبي
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أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أمس الجمعة المسرح أثناء إحيائها حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بمصر.

ونشرت هيفاء مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت خلالها مرتدية "هوت شورت" جينز و"توب كات" وحذاء أحمر.

وتستعد النجمة اللبنانية لبدء تصوير مشاهد فيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

المصدر: RT

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