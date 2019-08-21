42 حفلا فنيا في مهرجان القلعة الـ 28 بالقاهرة
تحتضن قلعة صلاح الدين الأيوبي في قلب العاصمة المصرية فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي يستمر 15 يوما.
وافتتح مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار، يوم الأحد 18 أغسطس الجاري بحضور وزيرة الثقافة ووزير الآثار ووزيرة السياحة ورئيس دار الأوبرا المصرية.
شاركت في افتتاح الدورة ال٢٨ من مهرجان صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء مع وزيرة الثقافة ووزير الاثار في محكى القلعة التاريخي بقلعة صلاح الدين. ان تعزيز الأجندة الثقافية والترفيهية الغنية والمتنوعة لمصر له دور كبير في اثراء تجرية المسافر وحكاياته عن #مصر. pic.twitter.com/UfPX3obK6Z— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 20, 2019
واحتضنت خشبة مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين الأيوبي أمسية الافتتاح التي أحيتها فرقة براس ساوند باند للنفخ والإيقاع بمجموعة من المقطوعات الموسيقية المصرية والغربية.
#مهرجان_القلعة 😍 pic.twitter.com/Ssw0vwur75— sara mansour (@SaraMansour1012) August 20, 2019
وكرم وزيرا الثقافة والآثار 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والعالم العربي وهم:
علي الحجار ومحمد الحلو ونادية مصطفى ومجدي بغدادي وجيهان مرسي وسحر حلمي وياسر الصيرفي وعبده أبو المجد ومحمود عفيفي وعبد الحكيم تقي الدين.
وتستمر فعاليات المهرجان في قلعة صلاح الدين الأيوبي لمدة 15 يوما يقام خلالها 42 حفلا فنيا لكبار النجوم ومنهم محمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح ومجد القاسم وهشام عباس وعمر خيرت إلى جانب بعض الفرق الفنية الأجنبية.
ويعد مهرجان القلعة، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1990 من أشهر المهرجانات الفنية الموسيقية، التي تقام في العاصمة المصرية، جماهيريا.
#إيناس_عبدالدايم تحرص على حضور رابع ليالي مهرجان القلعة (صور)https://t.co/vEDUe3ksGIpic.twitter.com/QJSiYQVK2v— الفجر الفني (@ElfagrFan) August 20, 2019
المصدر: وكالات