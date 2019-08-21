42 حفلا فنيا في مهرجان القلعة الـ 28 بالقاهرة

تحتضن قلعة صلاح الدين الأيوبي في قلب العاصمة المصرية فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي يستمر 15 يوما.

وافتتح مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار، يوم الأحد 18 أغسطس الجاري بحضور وزيرة الثقافة ووزير الآثار ووزيرة السياحة ورئيس دار الأوبرا المصرية.

شاركت في افتتاح الدورة ال٢٨ من مهرجان صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء مع وزيرة الثقافة ووزير الاثار في محكى القلعة التاريخي بقلعة صلاح الدين. ان تعزيز الأجندة الثقافية والترفيهية الغنية والمتنوعة لمصر له دور كبير في اثراء تجرية المسافر وحكاياته عن #مصر. pic.twitter.com/UfPX3obK6Z — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 20, 2019

واحتضنت خشبة مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين الأيوبي أمسية الافتتاح التي أحيتها فرقة براس ساوند باند للنفخ والإيقاع بمجموعة من المقطوعات الموسيقية المصرية والغربية.

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وكرم وزيرا الثقافة والآثار 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والعالم العربي وهم:

علي الحجار ومحمد الحلو ونادية مصطفى ومجدي بغدادي وجيهان مرسي وسحر حلمي وياسر الصيرفي وعبده أبو المجد ومحمود عفيفي وعبد الحكيم تقي الدين.

وتستمر فعاليات المهرجان في قلعة صلاح الدين الأيوبي لمدة 15 يوما يقام خلالها 42 حفلا فنيا لكبار النجوم ومنهم محمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح ومجد القاسم وهشام عباس وعمر خيرت إلى جانب بعض الفرق الفنية الأجنبية.

ويعد مهرجان القلعة، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1990 من أشهر المهرجانات الفنية الموسيقية، التي تقام في العاصمة المصرية، جماهيريا.

المصدر: وكالات