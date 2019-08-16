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مدينة باكو - لؤلؤة بحر قزوين

الثقافة والفن

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تحظى باكو، أضخم مدينة في منطقة القوقاز، وأكبر ميناء على بحر قزوين، بحب السياح من كل أنحاء العالم، بمن فيهم العرب من منطقة الخليج.

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باكو لؤلؤة بحر قزوين
باكو لؤلؤة بحر قزوين

وكانت مدينة باكو قد أصبحت عاصمة لدولة شروان شاه في القرن الثاني عشر. ومنذ ذلك الحين بدأ تطور المدينة، لتتحول إلى إحدى أهم المدن في القوقاز، ولتصبح مركزا علميا وثقافيا في الشرق تمازجت فيه الثقافات المختلفة – العربية والإيرانية والتركية.

 المعالم التاريخية والبنية التحتية المتقدمة، وكذلك المطاعم بأجوائها المريحة والمطبخ الشرقي اللذيذ، تجذب ضيوف العاصمة الأذربيجانية الرائعة، وتجعلهم يزورونها غير مرة.

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