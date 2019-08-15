شاهد.. فضل شاكر بإطلالة مفاجئة

في أحدث إطلالة له، ظهر الفنان اللبناني فضل شاكر في مقطع فيديو عبر "فيسبوك" حليق الذقن، وقد بدت عليه علامات التقدم في العمر، وهو يرتدي نظارات طبية.

ونشر المحامي نبيل الحلبي عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" فيديو على أنغام أغنية للسيدة فيروز بصوت شاكر، ظهر فيه رفقة عدد من أصدقائه، وقد بدت على فضل علامات التقدم في السن.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن شاكر، الذي اعتزل الفن وشارك في أعمال عنف ضد الجيش اللبناني في أحداث عبرا (جنوب لبنان) في العام 2013، إلى جانب أحمد الأسير، ثم عاد إلى الساحة الفنية مجددا، يعيش منذ سنوات في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في صيدا، هربا من أحكام قضائية صادرة بحقه.

وكان شاكر أصدر في شهر فبراير من العام الحالي أغنية "حبيتك"، من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع علي أباظة، وقد حققت ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب".

المصدر:RT