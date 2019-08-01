شاهد حفيد محرم فؤاد البلجيكي في فيديو جديد

نشرت قناة NPR الأمريكية على "يوتيوب" مقطع فيديو جديد للمغني البلجيكي تامينو، حفيد المطرب المصري الراحل الشهير، محرم فؤاد.

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وشارك "تامينو" في برنامج Tiny Desk الذي يستضيفه الإعلامي والموسيقي، بوب بويلين، وهو أحد أهم المنصات الفنية في قناة NPR ، بأغنيته الشهيرة "حبيبي" Habibi.

وتامينو أمير محرم فؤاد هو مغني وكاتب أغاني يبلغ من العمر 23 عاما، وله أصول بلجيكية ومصرية ولبنانية، وهو حفيد المطرب المصري الراحل محرم فؤاد، أحد نجوم الطرب الأصيل.

ودعي تامينو في نوفمبر 2016 من إلى الراديو البلجيكي، حيث تركت أغنيته "حبيبي" انطباعا مدهشا لدى مستمعي المواهب الموسيقية الجديدة، ومنذ عام 2017 بدأ في تقديم حفلاته ببروكسل، وظهر في مهرجانات في بلجيكا وهولندا ثم في أوروبا وأيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بجولات أوروبية وأمريكية، ويقدم أغنياته وألبوماته التي ضمنت له جمهورا من المعجبين في أماكن مختلفة من العالم.

المصدر: يوتيوب