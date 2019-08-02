مسلسل كارتون روسي يحطم الرقم القياسي للمشاهدات على "يوتيوب" (فيديو)

أصبحت حلقة "ماشا والعصيدة" من مسلسل الكارتون الروسي "ماشا والدب" الحلقة الوحيدة للرسوم المتحركة التي تجني أكثر من 4 مليارات مشاهدة على "يوتيوب".

أعلنت عن ذلك شركة Animaccord المالكة لحقوق إنتاج وعرض المسلسل.

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وجاء في بيان أصدرته الشركة، أن المسلسل الكارتوني "ماشا والدب" الذي يتمتع بشعبية فائقة في العالم أجمع، بدءا من أوروبا وأمريكا اللاتينية وانتهاء بآسيا والعالم العربي، لا يزال يحطم أرقاما قياسية، وقد دخل تصنيف أكثر 10 فيديوهات مشاهدة على "يوتيوب".

وأشار البيان إلى أن حلقات أخرى من مسلسل "ماشا والدب" تحظى أيضا بنجاح على الإنترنت، حيث حصلت حلقة "شهية طيبة" على 1.3 مليار مشاهدة، وحلقة "الغسيل الكبير" على 1.1 مليار مشاهدة.

يذكر أن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية سجلت في يناير عام 2019 إنجازات شركة Animaccord في تطوير ماركة الرسوم المتحركة "ماشا والدب" حيث أصبحت حلقتها "ماشا والعصيدة" أكثر مسلسل كارتوني مشاهدة على "يوتيوب".

المصدر: تاس