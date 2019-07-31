فيلم "جابر" العالمي يثير جدلا في الأردن بسبب "أحقية اليهود" بالبتراء وفلسطين

أثار الفيلم العالمي "جابر" الذي يجري تصويره في الأردن، ضجة واسعة في البلاد، بعد أن اعتذر الممثل الأردني علي عليان عن دوره بسبب السيناريو الذي يقرّ "بأحقية اليهود بفلسطين".

وأعلن عليان أن هناك نصوصا صريحة وواضحة في السيناريو تبين أن لليهود الحق في فلسطين وفي منطقة البتراء جنوب الأردن.

والتحقت مجموعة من الممثلين الأردنيين بعليان، بينهم عبد الكريم القواسمي ومحمد سميرات وغيرهم، مشيرين إلى أن الخلاف مع مخرج الفيلم كان بسبب احتواء السيناريو على عدة مغالطات تاريخية ودينية.

وأصدرت نقابة الفنانين الأردنيين بيانا طالبت فيه المنتسبين إليها من المشاركين في الفيلم بالانسحاب إلى غاية توضيح الحقائق.

كما ذكرت النقابة أنه ستتم مساءلة جميع من يشارك في الفيلم، مع فرض عقوبات على من يقوم بذلك، قد تصل حد الفصل من النقابة.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، هيئة الإعلام والهيئة الملكية للأفلام إلى تقييم ودراسة محتوى فيلم "جابر" مؤكدا أن أي عمل ثقافي أو فني يتم إنتاجه وتصويره على الأرض الأردنية يجب أن يكون متوافقا مع ثوابت الأردن والهوية الوطنية.

كما صرحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، بأن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية للوقوف على محتوى فيلم "جابر"، في ضوء ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جدل حول الرواية التاريخية التي يقدمها الفيلم.

ومن جانبه، أكد مخرج "جابر"، محيي الدين قندور، أن قصة الفيلم خيالية، ولا صلة لها، كما يراج، برواية للمؤرخة لويز ليغينز التي ترى أن النبي موسى أحضر اليهود من مصر إلى البتراء بدل جبل سيناء وأمضى معهم أربعين عاما قبل الانتقال إلى فلسطين.

كما أشار قندور إلى أن كثيرا ممن هاجموا الفيلم لم يقرؤوا السيناريو، مشددا على أن تصريحات الممثلين الأردنيين الذين انسحبوا من الفيلم فيها إساءة كبيرة.

نشكر #نقابة_الفنانين_الأردنيين على التشديد بانسحاب أعضائها من فيلم جابر، والتي تعتبر عملية تهويد إعلامية للواقع ... هذه أول مرة يراد تطبيقها إعلاميا بعد مناورات سياسية تمت سابقا من قبل الصهاينة، وكانت هناك مبادرات شخصية كصاحبةهذه الصورة وهي من المسيحيين المتصهينين #البتراء_أردنيةpic.twitter.com/MNaRT3dNxD — Ibrahim Safa (@IbrahimSafa) July 30, 2019

ويشارك في الفيلم الممثلة البريطانية آلي باستين، وشين كرونين، وسميرة أسر، والروسي ألكسندر ميروكي، والممثل المصري المقيم في أمريكا إفرايم حنا، ومولي كرونين، وكاسبيك قندور.

أفادت وكالات أنباء محلية بأن وزير الثقافة د. محمد ابو رمان أكد في تصريح صحفي أن الحكومة ستطلب من هيئة الإعلام مراجعة نصوص فيلم جابر نظرا لتناقض التصريحات بين الممثلين. وأشار أن الهيئة ستقوم بمراجعة النص وإذا وجدت أن هناك إيحاءات أو ما يضر بالمصلحة الوطنية سنتخذ الإجراء المناسب. pic.twitter.com/FyLXSYqqnB — مديرية ثقافة محافظة إربد (@jiiJ0xKaH10kSj5) July 30, 2019

المصدر: وكالات

